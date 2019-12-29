شكرا لقرائتكم الأهلى يضع اللمسات النهائية مع الهلال قبل مباراة اعتزال طارق التائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع مسئولو الأهلي مع نظراؤهم في الهلال السعودي اللمسات النهائية حول مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية والذى سيكون عبارة عن مباراة بين الاهلي والهلال خلال الفترة المقبلة.

ويبحث مسئولو القلعة الحمراء ترتيبات المشاركة في هذه المباراة المرتقبة التي سيغيب عنها بعض لاعبي الاهلي بسبب ضغط المباريات محلياً وأفريقياً ، فيما إستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر على مشاركة الفريق في مهرجان اعتزال طارق التائب عقب عودة الأهلي من رحلة زيمبابوى ومواجهة بلاتنيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشر من شهر يناير المقبل ، وسيتم حسم بعض الأمور الخاصة بموعد السفر والموعد النهائي للمباراة وغيرها من ترتيبات اللقاء الذى سيحظى بمشاركة بعض نجوم الكرة العربية وأصدقاء اللاعب الليبى الذين لعبوا معه طوال مشواره مع الكرة، والذى امتد لسنوات طويلة وسط رحلة احتراف ناجحة خارج ليبيا ما بين تونس ودول الخليج وتركيا.

وأعلن طارق التائب أن مباراة إعتزاله التي ستجمع بين ناديا الهلال السعودي والاهلي ستقام خلال الفترة من 15 – 30 يناير المقبل، موضحاً أن الموعد النهائي للمباراة سيتحدد غداً السبت، موجهاً الشكر لإدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب على حسن الاستقبال والضيافة، موضحاً أن زيارته للقلعة الحمراء جاءت مثمرة، وذلك بالحصول على موافقة النادي الاهلي على المشاركة في مهرجان اعتزاله.

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وقال طارق التائب ف أن نجوم الكرة السعودية محمد الدعيع وياسر القحطاني واسامة هوساوي سيشاركون في مهرجان الاعتزال الذي يشهد إقامة مباراة الهلال السعودي والاهلي المصري، موضحاً أنه لن يدعو نجم أوروبي أو عالمي للمشاركة في حفل اعتزاله، موضحاً أن لن يدعو أي نجم أوروبي أو عالمي لحضور مهرجان إعتزاله، لثقته في جماهير الهلال التي ستزحف بأعداد غفيرة لتوديعه.

وظهر طارق التايب نجم الكرة الليبية ونادى الهلال السعودى السابق فى النادى الأهلى أمس الخميس لتوجيه الدعوة لمسؤولى القلعة للمشاركة فى مهرجان اعتزاله، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى لتوجيه دعوة رسمية للمشاركة فى مهرجان اعتزاله، كما تحدث مع المدير الفنى للأهلى رينيه فايلر حول هذه المباراة التى يتمنى أن تكون مهرجانا عربيا كبيرا بين كبيرى الكرة العربية الأهلى والهلال السعودى.