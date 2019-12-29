ابن درويش:الحدث الأغلى عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علي البيتي:رأس الخيمة

حظيت النسخة الأولى لبطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين التي اختتمت أمس الأول، في صالة المنطقة التعليمية، برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بالإشادة والتقدير من المشاركين والجماهير الغفيرة التي كانت حاضرة لمتابعة التصفيات والأدوار الختامية، وقدمت اللجنة المنظمة الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على حضوره وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وقال اللاعب محمد موسى المعلم الفائز بالمركز الأول في وزن +90 كيلوجراماً، إن المنافسة كانت قوية وسط أجواء حماسية وجميلة، ما يؤكد تميز الدولة في كل الفعاليات التي تنظمها، مشيراً إلى أن التنظيم الفني للبطولة وبرنامج المسابقات والتحكيم، من أهم الأسباب التي قادت إلى النجاح الذي تحقق بما يعكس العمل الكبير الذي قامت به اللجنة المنظمة للبطولة.

واعترف اللاعب حسن محمد صاحب المركز الأول في وزن 90 كيلوجراماً بصعوبة المنافسة بين اللاعبين المشاركين في البطولة، مبيناً أن ذلك يعكس قيمة الاهتمام بالبطولة.

بدوره ثمن أحمد بن درويش، رئيس اللجنة العليا المنظمة، الدعم والرعاية والاهتمام بالحدث البارز من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وحرصه على حضور اليوم الختامي لمتابعة المنافسات وتتويج الفائزين وسط أجواء الإثارة والتحدي والمتابعة الكبيرة من الجماهير التي غصت بها مدرجات المنطقة التعليمية. وقال إن النجاح اللافت للنسخة الأولى يمهد الطريق للواقع الذي يمثل الإضافة القوية لتميز الإمارة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، ما جعلها واجهة سياحية بفضل الإمكانات العالية والبنية التحتية الممتازة.

وعبر رياض نعيم المنسق التنفيذي للبطولة عن فخره وسعادته بالدعم والرعاية والحضور لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وقال إن وجوده كان أساس النجاح للحدث الأغلى على مستوى العالم، في ظل المنافسة القوية من المشاركين.