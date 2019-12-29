لاعبات الفجيرة يتوجن بكأس بطـولـة الإمـارات للتـايكـوانــدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت لاعبات التايكواندو في نادي الفجيرة للفنون القتالية بكأس المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الإمارات المفتوحة للإناث، التي أقيمت منافساتها أمس الأول في القاعة الرياضية في نادي الشارقة للألعاب الفردية، واستطاع خلالها بنات الفجيرة للفنون القتالية مواصلة مسيرة التفوق والظفر ب27 ميدالية ملونة، منها 13ذهبية، و3 فضيات، و11 برونزية، كانت كفيلة بإحراز المركز الأول وكأس البطولة. وفي فئة الفتيات كانت الحصيلة 7 ذهبيات نالتها ميرا الخرابشة بوزن 44 كيلوجراماً، وحور حميد فارس بوزن 49 كيلوجراماً، ومريم طاهر بوزن 52، وسارة عبد الرحمن بوزن 55، وحلا الخرابشة بوزن 59، وأيولا سليماني بوزن 63، ومريم سالم المسماري بوزن 68 كيلوجراماً، وفي منافسات السيدات نال فريق الفجيرة 6 ذهبيات حققتها زهره فرج خميس بوزن 49 كيلوجراماً، ورهف أحمد بوزن 53 كيلوجراماً، وسعاد راشد بوزن 57، وشمة علي بوزن 62، وعذبة علي في وزن 67 كيلوجراماً، ويارا أشرف بوزن 73 كيلوجراماً.

ووصف العميد أحمد حمدان الزيودي نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، الإنجاز بالقفزة النوعية المميزة التي تعد إضافة قوية عززت النجاحات التي ظلت لاعبات النادي يحققنها في مختلف البطولات.