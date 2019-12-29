بقيادة «حمادة صدقى»..الهلال السوداني يفوز علي النجم الساحلي في عقر داره

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي، بهدف نظيف,في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
سجل هدف الهلال الوحيد، لاعبه أذار الطاهر في الدقيقة 59 من عمر المباراة.
جديرا بالذكر أن المصري حمادة صدقي هو المدير الفني للهلال السوداني، وهذه تعتبر أول مباراة له مع الفريق.
ورفع الهلال بذلك الفوز رصيده إلى 6 نقاط وهو نفس الرصيد لفريق جوهرة الساحل، لتشتعل الأمور في المجموعة الثانية بعد فوز الأهلي ليتساوي مع " النجم" و"الهلال" بـ 6نقاط .
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