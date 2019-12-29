سوسيداد يخدع جماهير مانشستر سيتي في يوم الكذب









اسماء السيد - فاجأ نادي ريال سوسيداد الإسباني، نادي مانشستر سيتي الإنكليزي وجماهيره، بعدما أعلن عن توصله لاتفاق مع النادي الإنكليزي، يقضي بإعارة لاعبه النرويجي مارتين أوديغارد لصفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولم تكن الصفقة حقيقية، إذ كشف النادي الإسباني لاحقا أن الأمر مجرد كذبة وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الكذب في إسبانيا الذي يوافق 28 ديسمبر من كل عام.

وقال سوسيداد عبر موقعه إن النادي توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي حول انتقال أوديغارد للفريق الإنكليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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ووجه النادي الشكر والتقدير للاعب النرويجي على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، وإظهاره الاحترافية الكبيرة والتفاني والولاء للفريق متمنيا له التوفيق في المستقبل.

وختم النادي الإسباني بيانه بالقول: "اضطررنا لاتخاذ هذا القرار الصعب لتجنب تعليقات وسائل الإعلام الممكنة للأشهر الـ6 المقبلة، فيا لها من مزحة!".

جدير بالذكر أن النرويجي مارتين أوديغارد كان قد انتقل إلى صفوف ريال سوسيداد على سبيل الإعارة الصيف الماضي قادما من ريال مدريد، مع العلم أن مانشستر سيتي كان قد دخل في صراع مع ريال مدريد لضم اللاعب، قبل أن يحسم النادي الملكي الصفقة لصالحه في عام 2015.