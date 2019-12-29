ليفربول يظهر بشارة بطل العالم ضد وولفرهامبتون









اسماء السيد - سيخوض فريق ليفربول مباراته أمام وولفرهامبتون على ملعب آنفيلد مساء الأحد في المرحلة 20 من الدوري الإنكليزي، بقميص يحمل الشارة الذهبية لبطل العالم.

وأحرز ليفربول لقب كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على فلامنغو البرازيلي 1-صفر بهدف في الوقت الإضافي لمهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي.

وذكر النادي الإنكليزي عبر موقع على شبكة الإنترنت أن قمصان فريق يورغن كلوب سوف تحمل الشارة الذهبية لمرة واحدة فقط في الدوري الممتاز.

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وحصل الريدز على الشعار - بحجم 78 مللم في 57 مللم - بعد الفوز بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في قطر في نهاية الأسبوع الماضي.

وستحمل قمصان الفريق الشارة الذهبية أيضًا في مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونقل موقع النادي عن متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم: "وفقًا للقواعد، يحق للفريق الفائز بمونديال الأندية وضع شارة البطولة على قميصه من يوم فوزه باللقب وحتى اليوم الأخير من النسخة التالية من البطولة".