شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف ما فعله جمهور الاهلي بلقاء بلاتنيوم وما فعله الشيخ مع امح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الأهلي عروضه الجيدة ونتائجه القوية خلال الفترة الماضية وحقق فوزاً ثميناً على بلاتينيوم الزيمبابوي بثنائية نظيفة بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، وسجل ثنائية الاهلي وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 6 نقاط وهو نفس رصيد ناديي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط ، وواصل الاهلي مسيرة الانتصارات الحمراء محلياً وأفريقياً خلال الفترة الماضية وحلّق المارد الأحمر في سماء أفريقيا بفضل ثنائية الحاوي وليد سليمان.

الاهلي قدم أداء متوسط على مدار الـ90 دقيقة وسجل هدف في كل شوط ويُحسب للفريق تخطيه الأزمة التي تعرض لها في بداية المباراة بعدما خرج الثنائي سعد سمير وجونيور أجاي للأصابة الأمر الذى وضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر في موقف مُحرج للغاية وجعل المدير الفني يقوم بتغييرات إضطرارية بنزول رامي ربيعة بدلاً سعد سمير وكذلك حسين الشحات بدلاً من جونيور أجاي.