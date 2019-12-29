مدرب بلاتنيوم: قدمنا مباراة جيدة وقلة الخبرة وراء الخسارة من الأهلي المصري

أبدى ليزوي سويسوي المدير الفني للفريق الأول بنادي بلاتينيوم الزيمبابوي، أسفه بسبب خسارة فريقه من الأهلي المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سويسوي في المؤتمر الصحفي يوم السبت: “أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة للغاية ولكن تنقصنا الخبرة نتيجة لرحيل اللاعبين وهو ما أثر على أداء الفريق في المباراة”.

وأضاف: “أهنئ النادي الأهلي على الفوز، والفريق لا يزال أمامه فرصة للصعود إلى الدور المقبل”.

وأوضح “سنطوي صفحة مباراة اليوم والخسارة وسنبدأ في التركيز على مباراة العودة في زيمبابوي”.

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وتابع :”أمامنا فرصة ثانية في حال تحقيق الفوز، ونعمل على جاهزية اللاعبين للمباراتين المقبلتين”.

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