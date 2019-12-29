رينيه فايلر: الإصابات صعبت مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري أن الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي في لقاء اليوم كان ضروريًّا، لا سيما في ضوء الصعوبات التي واجهت الفريق في بداية المباراة، والتي تمثلت في إصابة سعد سمير وجونيور أجايي، ما أستلزم إجراء تغييرين اضطراريين.

ووجه فايلر الشكر للاعبي الأهلي على المجهود الذي بذلوه في المباراة، وتحقيق الهدف المنشود بالفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيد الفريق في المجموعة.

وقال فايلر في مؤتمر صحفي يوم السبت أن الأهلي يواجه سوء حظ غريب في ما يتعلق بمسألة الإصابات أو تكرارها، لكنه أوضح أنها لا تنم عن أي شيء سوى سوء الحظ بسبب توقيتها.

وأضاف أن إصابة سعد سمير أصعب من إصابة أجايي، لأنه عائد من غياب طويل عن الملاعب، في حين أن أجايي عانى من آلام في الركبة.

وأوضح فايلر أن هناك أربعة لاعبين محددين لتصويب ركلات الجزاء ويتم التنسيق فيما بينهم.

ومن جانبه أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول بالنادي إن الفوز الذي حققه فريقه على بلاتينيوم ستارز مهم للغاية في مشوار الفريق بدوري المجموعات.

وقال الشيخ في تصريحات صحفية يوم السبت إن اللقاء المقبل أمام الفريق نفسه في زيمبابوي لا يقل أهمية أيضا،ً مضيفاً أن التوفيق لم يحالف زملاءه بالفريق خلال الفرص الكثيرة التي لاحت للأهلي بالمباراة، والتي كانت كفيلة بتحقيق نتيجة ثقيلة، موضحاً أن الأهم هو تحقيق الفوز وهو ما تحقق بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الأهلي هدفه الفوز باللقب الإفريقي في نسخة البطولة الحالية لإسعاد جماهيره.

Advertisements

وأوضح الشيخ أنه يتمنى الشفاء العاجل لكُل زملائه الذين هاجمتهم الإصابة، لا سيما سعد سمير وجونيور أجايي، بعد خروجهما من لقاء اليوم للإصابة، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن كُل لاعبي الأهلي قادرون على تقديم مستوى جيد من أجل تحقيق اللقب الإفريقي.

وتابع الشيخ أن أي لاعب بالفريق يتمنى المشاركة في المباريات، وهو ما يجعل كل لاعبي الأهلي يبذلون جهدًا كبيرًا في التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، صاحب القرار الأول والأخير في مشاركة أي لاعب.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور يُشكك في “رينيه فايلر” ويبدأ الحرب!

الأهلي يُجمد مفاوضات طاهر محمد طاهر وينفي أوامر رينيه فايلر!