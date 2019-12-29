سيلتيك يجدد عقد مهاجمه الشاب مايكل جونستون

أعلن ناد سيلتيك الاسكتلندي اليوم السبت تجديد عقد مهاجمه الشاب مايكل جونستون لمدة خمسة أعوام.
وتدرج جونستون 21/ عاماً/ في قطاعات الناشئين في سيلتك قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول الذي شارك معه في 45 مباراة وسجل 11 هدفاً.
وبموجب العقد الجديد سيبقى جونستون في صفوف سيلتك حتى صيف .2025
وسجل جونستون ظهوره الأول مع سيلتك خلال الفوز على سانت جونستون 4 1 مايو 2017، فيما جاء هدفه الأول خلال الفوز على ماذرويل 3 /صفر في 19 ديسمبر .2018
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