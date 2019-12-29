سيلتيك يجدد عقد مهاجمه الشاب مايكل جونستون

أعلن ناد سيلتيك الاسكتلندي اليوم السبت تجديد عقد مهاجمه الشاب مايكل جونستون لمدة خمسة أعوام.

وتدرج جونستون 21/ عاماً/ في قطاعات الناشئين في سيلتك قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول الذي شارك معه في 45 مباراة وسجل 11 هدفاً.

وبموجب العقد الجديد سيبقى جونستون في صفوف سيلتك حتى صيف .2025

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وسجل جونستون ظهوره الأول مع سيلتك خلال الفوز على سانت جونستون 4 1 مايو 2017، فيما جاء هدفه الأول خلال الفوز على ماذرويل 3 /صفر في 19 ديسمبر .2018

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