إقالة بليغريني من تدريب وست هام يونايتد

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، السبت، إقالة التشيلي مانويل بلغريني المدير الفني لفريق الأول بالنادي لسوء النتائج.
ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “وست هام يؤكد أن مانويل بلغريني قد ترك النادي، ويود ديفيد سوليفان وديفيد غولد الرئيسان المشتركان للنادي إلى جانب مجلس الإدارة والجميع في وست هام يونايتد أن يسجلوا شكرهم لمانويل على خدمته على مدار الـ 18 شهرًا الماضية”.
وقال سوليفان في بيان النادي، “لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة أننا أتخذنا هذا القرار، كان من دواعي سروري العمل مع شخص من عياره، ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح أن التغيير مطلوب لإعادة النادي إلى المسار الصحيح تماشيًا مع طموحاتنا هذا الموسم”.
وتلقى وست هام الهزيمة السبت من ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 1- 2، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ).
ويحل الفريق في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة، من 5 انتصارات و4 تعادلات و10 هزائم.
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