أهداف مباراة الوداد وبيترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

انتظر عشاق الوداد للاحتفال بأول فوز لفريقهم بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا حتى الدقائق العشر الأخير من مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي، التي استضافها ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم أمس السبت 28-12-2019، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، لحساب المجموعة الثالثة التي شهدت فوز ماميلودي صن داونز على اتحاد العاصمة بهدف دون رد في الجزائر.

وتقدم الوداد بهدف سجله المهاجم الدولي المغربي المتميز “أيوب الكعبي” في الدقيقة 29 بعد تسلمه لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

في الدقيقة 68 استطاع الفريق الزائر تسجيل هدف تقليص الفارق برأسية من اللاعب توني بعد كرة عرضية نموذجية أرسلها “جوب” من الجهة اليسرى.

لكن التغييرات التي أجراها المدير الفني “زوران” بنزول الثنائي الحسوني والمترجي بدلاً من وليد الكرتي وبديع أووك، أحدثت الفارق بالنسبة لفريق “وداد الأمة”.

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وتمكن أيوب الكعبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79 من متابعة لتمريرة عرضية مررها غدارين.

وفي الدقائق التالية انهار دفاع بيترو أتلتيكو لتتلقى شباكه هدفين متتاليين، الأول من نيران صديقة للاعب ويلسون الذي فشل في تشتيت كرة عرضية، والثاني من أيوب الكعبي إثر ركلة جزاء.

واحتفظ أيوب الكعبي بكرة المباراة بفضل تسجيله لهذا الهاتريك، كما أنه اقتحم صراع الهدافين الذي يتصدره الجزائري كريم عريبي برصيد 9 أهداف.