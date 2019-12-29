جدول مواعيد ونتائج مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن جدول مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019، بشكل رسمي، عبر موقعه الرسمي “كاف أون لاين”.

تفتتح مباريات دور مجموعات دور الـ 16 من دوري ابطال افريقيا يوم 29 نوفمبر 2019 بمباراة شبيبة القبائل الجزائري أمام ضيفه فيتا كلوب الكونجولي في تيزي وزو، بالإضافة إلى مباراتين في المجموعة الثانية بين النجم الساحلي والأهلي المصري في تونس، والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي في الخرطوم.

ويبدأ الزمالك المصري مباريات اليوم التالي “30-11-2019” عندما يحل ضيفًا على مازيمبي الكونجولي، وفي نفس المجموعة سيلعب بريميرو دي أجوستو الأنجولي أمام ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، وفي المساء قمتين عربيتين بين اتحاد العاصمة والوداد البيضاوي في العاصمة الجزائرية، والرجاء البيضاوي والترجي التونسي في الدار البيضاء.

الخليج 365 يستعرض معكم جدول مباريات كل مجموعة من المجموعات الأربعة، في الجداول التالية (تحتاج لتصفح الموقع لقراءة الجداول بشكل سليم).

جدول مباريات المجموعة الأولى (بريميرو دي أجوستو، مازيمبي، الزمالك، زيسكو يونايتد)

الجولة ⏰ المباراة الأولى في الجولة المباراة الثانية في الجولة الجولة الأولى (29 و30 نوفمبر 2019) بريميرو دي أجوستو (1-1) زيسكو يونايتد (30-11-2019 الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش) مازيمبي (3-0) الزمالك (30-11-2019 الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش) الجولة الثانية (6 و7 ديسمبر 2019) الزمالك (2-0) بريميرو دي أجوستو (السبت 7-12-2019 الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش 18:00 بتوقيت مصر) زيسكو يونايتد (1-2) مازيمبي (السبت 7-12-2019 الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش 18:00 بتوقيت مصر) الجولة الثالثة (27 و28 ديسمبر 2019) زيسكو يونايتد (1-1) الزمالك (السبت 28-12-2019، الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر) بريميرو دي أجوستو (1-1) مازيمبي (الجمعة 27-12-2019 الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر) الجولة الرابعة (14 و15 فبراير 2020) الزمالك ✖️ زيسكو يونايتد مازيمبي ✖️ بريميرو دي أجوستو الجولة الخامسة (21 و22 فبراير 2020) زيسكو يونايتد ✖️ بريميرو دي أجوستو الزمالك ✖️مازيمبي الجولة السادسة (6 و7 مارس 2020) بريميرو دي أجوستو ✖️ الزمالك مازيمبي ✖️ زيسكو يونايتد

جدول مباريات المجموعة الثانية (النجم الساحلي، الهلال، بلاتينيوم، الأهلي)

الجولة ⏰ المباراة الأولى في الجولة المباراة الثانية في الجولة الجولة الأولى (29 و30 نوفمبر 2019) النجم الساحلي (1-0) الأهلي (الجمعة 29-11-2019) الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش الهلال (2-1) بلاتينيوم (الجمعة 29-11-2019) الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش الجولة الثانية (6 و7 ديسمبر 2019) بلاتينيوم (0-3) النجم الساحلي (السبت 7-12-2019 الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش) الأهلي (2-1) الهلال (الجمعة 6-12-2019 الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش 21:00 بتوقيت مصر) الجولة الثالثة (27 و28 ديسمبر 2019) الأهلي (2-0) بلاتينيوم (السبت 28-12-2019، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر) النجم الساحلي (0-1) الهلال (السبت 28-12-2019، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر) الجولة الرابعة (14 و15 فبراير 2020) بلاتينيوم ✖️ الأهلي الهلال ✖️ النجم الساحلي الجولة الخامسة (21 و22 فبراير 2020) الأهلي ✖️ النجم الساحلي Advertisements بلاتينيوم ✖️ الهلال الجولة السادسة (6 و7 مارس 2020) النجم الساحلي ✖️ بلاتينيوم الهلال ✖️ الأهلي

جدول مباريات المجموعة الثالثة (اتحاد العاصمة الجزائري، ماميلودي صن داونز، بيترو أتلتيكو، الوداد البيضاوي)

الجولة ⏰ المباراة الأولى في الجولة المباراة الثانية في الجولة الجولة الأولى (29 و30 نوفمبر 2019) اتحاد العاصمة الجزائري (1-1) الوداد البيضاوي (30-11-2019 الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش) ماميلودي صن داونز (3-0) بيترو أتلتيكو (30-11-2019 الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش) الجولة الثانية (6 و7 ديسمبر 2019) بيترو أتلتيكو (1-1) اتحاد العاصمة الجزائري (السبت 7-12-2019 الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش) الوداد البيضاوي (0-0) ماميلودي صن داونز (السبت 7-12-2019 الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش) الجولة الثالثة (27 و28 ديسمبر 2019) الوداد البيضاوي (4-1) بيترو أتلتيكو (السبت 28-12-2019، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر) اتحاد العاصمة الجزائري (0-1) ماميلودي صن داونز (السبت 28-12-2019، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر) الجولة الرابعة (14 و15 فبراير 2020) بيترو أتلتيكو ✖️ الوداد البيضاوي ماميلودي صن داونز ✖️ اتحاد العاصمة الجزائري الجولة الخامسة (21 و22 فبراير 2020) الوداد البيضاوي ✖️ اتحاد العاصمة الجزائري بيترو أتلتيكو ✖️ ماميلودي صن داونز الجولة السادسة (6 و7 مارس 2020) اتحاد العاصمة الجزائري ✖️ بيترو أتلتيكو ماميلودي صن داونز ✖️ الوداد البيضاوي

جدول مباريات المجموعة الرابعة (الرجاء البيضاوي، شبيبة القبائل، فيتا كلوب، الترجي الرياضي)

الجولة ⏰ المباراة الأولى في الجولة المباراة الثانية في الجولة الجولة الأولى (29 و30 نوفمبر 2019) الرجاء البيضاوي (0-2) الترجي (السبت 30-11-2019) الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش شبيبة القبائل (1-0) فيتا كلوب (الجمعة 29-11-2019) الساعة 16:01 بتوقيت جرينيتش. الجولة الثانية (6 و7 ديسمبر 2019) فيتا كلوب (0-1) الرجاء البيضاوي (الجمعة 6-12-2019 الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش) الترجي (1-0) شبيبة القبائل (الجمعة 6-12-2019 الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش) الجولة الثالثة (27 و28 ديسمبر 2019) الترجي (0-0) فيتا كلوب (الجمعة 27-12-2019، الساعة 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر) الرجاء البيضاوي (2-0) شبيبة القبائل (الجمعة 27-12-2019، الساعة 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر) الجولة الرابعة (14 و15 فبراير 2020) فيتا كلوب ✖️ الترجي شبيبة القبائل ✖️ الرجاء البيضاوي الجولة الخامسة (21 و22 فبراير 2020) الترجي ✖️ الرجاء البيضاوي فيتا كلوب ✖️ شبيبة القبائل الجولة السادسة (6 و7 مارس 2020) الرجاء البيضاوي ✖️ فيتا كلوب شبيبة القبائل ✖️ الترجي

صور جدول مباريات دور الـ 16 (مجموعات دوري أبطال أفريقيا)