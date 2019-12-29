مانشستر يونايتد يسقط بيرنلي ويقترب من المركز الرابع



حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على مضيفه بيرنلي 2-صفر السبت ضمن المرحلة 20 من الدوري الانكليزي، وارتقى موقتا الى المركز الخامس.



ورفع يونايتد رصيده الى 31 نقطة بعد تحقيقه فوزه الثامن هذا الموسم، مقلصا الفارق مع تشلسي الرابع الى نقطة ومتقدما على كل من توتنهام السادس وولفرهامبتون السابع بنقطة، علما ان الاخير يخوض مباراته الاحد خارج ارضه امام ليفربول المتصدر.



وسجل هدفي "الشياطين الحمر" كل من الفرنسي أنطوني مارسيال (44) وماركوس راشفورد في الوقت بدل الضائع (90+5).



وهدد الضيوف بداية عن طريق راشفورد الذي سدد كرة قوية من ركلة ثابتة بعيدة المدى تصدى لها الحارس نيك بوب (13)، قبل أن ترتطم كرة المهاجم الانكليزي اثر تسديدة بيمناه من خارج المنطقة بالقائم الايسر (19).



واصل رجال المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير سيطرتهم وكاد مارسيال أن يمنحهم التقدم الا ان المدافع الاسكتلندي فيل باردسلي أنقذ الكرة من على خط المرمى (34).



وحصل الفرنسي على مبتغاه بعد أن انتزع زميله البرازيلي أندرياس بيريرا الكرة من الخصم على الجهة اليمنى ومررها عرضية بينية الى داخل المنطقة، لحق بها مارسيال قبل أن يضعها على يسار بوب (44).



لم تختلف بداية الشوط الثاني عن الاول، حيث واصل يونايتد سيطرته وكان قريبا من مضاعفة النتيجة عبر مارسيال ايضا بعد أن وصلته الكرة الى المنطقة بتمريرة من بيريرا، الا ان الحارس تصدى لتسديدته (55).



وكاد أصحاب الارض يدركون التعادل بعدما سدد باردسلي كرة "على الطاير" بيمناه من خارج المنطقة، كانت الاولى لفريقه على المرمى في المباراة، تصدى لها ببراعة الحارس الاسباني دافيد دي خيا في أسفل الزاوية اليمنى (69).



وأهدر مارسيال فرصة مضاعفة تقدم فريقه عندما وصلته الكرة داخل المنطقة، وبدا المرمى مشرعا امامه الا انه لم يسدد باتجاهه قبل أن يخسر الكرة.



وحين تقدم لاعبو بينرلي في الدقائق الاخيرة في محاولة لإدراك التعادل، شن لاعبو يونايتد هجمة مرتدة ومرر الويلزي دانيال جايمس الكرة الى راشفورد الذي انطلق بها نحو المرمى مراوغا الحارس قبل ان يسكنها الشباك (90+5).



المصدر: فرانس برس