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رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي watch live

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر في watch live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد شيفيلد يونايتد

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المباراة بالأسماء الآتية

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

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خط الدفاع: جواو كانسيلو – نيكولاس أوتاميندي – فيرناندينيو – أنخيلينيو

خط الوسط: كيفين دي بروين – رودريجو – بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو – رحيم ستيرلنج – رياض محرز

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