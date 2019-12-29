رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي watch live

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد شيفيلد يونايتد من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المباراة بالأسماء الآتية حراسة المرمى: كلاوديو برافو Advertisements خط الدفاع: جواو كانسيلو – نيكولاس أوتاميندي – فيرناندينيو – أنخيلينيو خط الوسط: كيفين دي بروين – رودريجو – بيرناردو سيلفا خط الهجوم: سيرجيو أجويرو – رحيم ستيرلنج – رياض محرز

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