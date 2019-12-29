رياضة | صراع ألماني إيطالي فرنسي على نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ألماني إيطالي فرنسي على نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية فرنسية عن وجود صراع أوروبي شرس في الوقت الحالي بين أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي من أجل ضم الألماني المتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.



وذكرت صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن موقع le10sport الفرنسي أن باريس سان جيرمان يخطط لضم الألماني مارك أندريا تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشار الموقع الفرنسي إلى بأن الهدف من مفاوضات العملاق الباريسي مع تير شتيجن هو معرفة مدى رغبته في الرحيل عن برشلونة بطل الدوري الإسباني أم لا.

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كما أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة يوفنتوس مازالت تبحث عن حارس مرمى متميز لتدعيم ذلك المركز لذلك وجهت أنظارها تجاه حارس مرمى برشلونة.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يفكر أيضًا في تدعيم ذلك المركز على المدى المتوسط عبر التعاقد مع تير شتيجن لا سيما وأن يمتلك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس البالغ من العمر 33 عامًا.



وأكدت موندو ديبورتيفو الإسبانية أن التهديد الحقيقي لبرشلونة قد يأتي من العملاق الألماني بايرن ميونخ الذي يبحث في الوقت الحالي عن خليفة للعملاق مانويل نوير الذي سيتزامن انتهاء عقده العام المقبل مع بلوغه سن الخامسة والثلاثين.



وأوضحت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن الحارس الألماني السابق أوليفر كان سيعود إلى النادي البافاري لشغل منصب كارل هاينز رومينيجه مما قد يؤثر في صفقة مارك أندريا تير شتيجن، حيث كان قد أبدى من قبل إعجابه الشديد بحارس مرمى النادي الكتالوني ودافع عنه في الحالة الجدلية التي أُثيرت حول الأحق بحراسة عرين المنتخب الألماني.