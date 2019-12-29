رياضة | ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل ديربي لندن ومباراة ليفربول وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل ديربي لندن ومباراة ليفربول وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق والفرهامبتون علي ملعب انفيلد الدولي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بينما يلتقي نادي مانسشتر سيتي نظيره نادي شيفيلد يونايتد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.



ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي ترتيب الدوري الانجليزي الذي جاء كالتالي: ليفربول 52 نقطة ليستر سيتي 42 نقطة مانشستر سيتي 38 نقطة تشيلسي 32 نقطة مانشستر يونايتد 31 نقطة وولفرهامبتون 30 نقطة توتنهام هوتسيبير 30 نقطة شيفيليد يونايتد 29 نقطة كريستال بالاس 27 نقطة Advertisements نيوكاسل يونايتد 25 نقطة أيفرتون 25 نقطة أرسنال 24 نقطة بيرنلي 24 نقطة برايتون 23 نقطة ساوثهامبتون 22 نقطة بورنموث 20 نقطة وست هام 19 نقطة أستون فيلا 18 نقطة واتفورد 16 نقطة نورويتش سيتى 13 نقطة

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