رياضة | الأهلي يحسم مصير صالح جمعة من الرحيل







يواجه صالح جمعة نجم الأهلي مصيرًا غامضًا في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، حيث لم تحسم إدارة النادي حتي الآن موقف اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من عدمه.