رياضة | هدافو البريميرليج .. فاردي يواصل صراعه على الحذاء الذهبي

م يخسر أي مباراة حتى الآن.

جاء ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 42 نقاط، حيث خاض 20 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات.

بينما جاء مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية في المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 12 مباراة وتعادل في مبارتين وخسر 5 مباريات.

تمكن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 أهداف.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي هدافو الدوري الإنجليزي حتى تلك اللحظة .



1 - جيمي فاردي (ليستر سيتي - 17 هدف)

2 - بيير إميريك أوباميانج ( آرسنال - 12 هدف)

3 - ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد - 12 هدف)

4 - داني انجز ( ساوثهامبتون - 12 هدف)

5 - رحيم ستيرلينج ( مانشستر سيتي - 11 هدف)

6 - هاري كين ( توتنهام - 11 أهداف)

7 - تامي أبراهام ( تشيلسي - 11 هدف)

8 - تيمو بوكي ( نوريتش سيتي - 9 أهداف)

9 - ساديو ماني ( ليفربول - 9 أهداف)

10 - سيرجيو أجويرو ( مانشستر سيتي - 9 أهداف)

11 - محمد صلاح ( ليفربول - 9 أهداف)

12 - دومينيك ليوين (إيفرتون - 8 أهداف )

13 - راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون - 8 أهداف)

14 - نيال موباي ( برايتون - 7 أهداف)

15 - كريس وود ( بيرنلي - 7 أهداف)

16 - انطوني مارسيال ( مانشستر يونايتد - 8 أهداف)