رياضة | هدافو البريميرليج .. فاردي يواصل صراعه على الحذاء الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدافو البريميرليج .. فاردي يواصل صراعه على الحذاء الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بينما جاء مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية في المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 12 مباراة وتعادل في مبارتين وخسر 5 مباريات.
تمكن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 أهداف.
ويستعرض الخليج 365 الرياضي هدافو الدوري الإنجليزي حتى تلك اللحظة .
1 - جيمي فاردي (ليستر سيتي - 17 هدف)
2 - بيير إميريك أوباميانج ( آرسنال - 12 هدف)
3 - ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد - 12 هدف)
4 - داني انجز ( ساوثهامبتون - 12 هدف)
5 - رحيم ستيرلينج ( مانشستر سيتي - 11 هدف)
6 - هاري كين ( توتنهام - 11 أهداف)
7 - تامي أبراهام ( تشيلسي - 11 هدف)
8 - تيمو بوكي ( نوريتش سيتي - 9 أهداف)
9 - ساديو ماني ( ليفربول - 9 أهداف)
10 - سيرجيو أجويرو ( مانشستر سيتي - 9 أهداف)
11 - محمد صلاح ( ليفربول - 9 أهداف)
12 - دومينيك ليوين (إيفرتون - 8 أهداف )
13 - راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون - 8 أهداف)
14 - نيال موباي ( برايتون - 7 أهداف)
15 - كريس وود ( بيرنلي - 7 أهداف)
16 - انطوني مارسيال ( مانشستر يونايتد - 8 أهداف)