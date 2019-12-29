الامارات | العنبري: أتحمّل مسؤولية الخسارة من الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: أتحمّل مسؤولية الخسارة من الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، إنه وجهازه الفني يتحملان مسؤولية الخسارة الأولى التي تعرض لها فريقه في دوري الخليج العربي لكرة القدم أمام مستضيفه الظفرة، أول من أمس، وإنه لا مجال أمامهم سوى تقبل الهزيمة بصدر رحب، لافتاً إلى أن «الملك» لايزال في المنافسة على درع الدوري، مشيراً إلى أن الظفرة استحق الفوز.

وأشار العنبري في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة إلى أنه قدم التهنئة للاعبي فريقه عقب المباراة على ما قدموه في شوطي المباراة، وقال: «هذه كرة القدم، وعلينا أن نتقبل الخسارة، صحيح أننا افتقدنا لاعبين مؤثرين في المباراة، لكني قدمت التهنئة للاعبي فريق على المجهود الذي قاموا بتقديمه في أرضية الملعب».

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وكان الشارقة متصدر الترتيب تعرض لأول خسارة في الموسم الحالي في دوري الخليج العربي، حينما سقط خارج أرضه أمام مستضيفه الظفرة، بهدف مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة لم يقدم فيها حامل اللقب أي مستوى يشفع له بالفوز، كما تأثر بغياب صانع ألعابه البرازيلي، إيغور كورنادو، الذي أجرى عملية جراحية، أول من أمس. وأكد أن الشارقة لايزال في دائرة المنافسة على الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، وقال: «بالنسبة لي فأنا سعيد بوجود فريقي في المنافسة على اللقب في وجود أندية الجزيرة وشباب الأهلي والعين».

وتعليقاً على الأداء السيئ الذي ظهر به فريقه خلال المباراة، قال: «مشكلتنا كانت في خط الوسط، وسيتم حلها في فترة الانتقالات الشتوية، في المقابل علينا أن نعطي فريق الظفرة حقه، لقد قدم مباراة رائعة، همو يحقق حالياً نتائج جيدة مع فرق المقدمة».

وفي المقابل، أعرب مدرب فريق الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، عن سعادته بالفوز، معتبراً أن فريقه قدم مباراة رائعة في مواجهة المتصدر، وأن ذلك يعني أنه فريق جيد، لافتاً إلى أن النتائج الجيدة التي قدمها الظفرة في الفترة الأخيرة بالفوز على العين والشارقة على التوالي، ليست مجرد حظ، وأنها نتاج مجهود وعمل كبير.