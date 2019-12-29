الامارات | غايبور يقود الوصل لعبور تحدّي خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن غايبور يقود الوصل لعبور تحدّي خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب الوصل تأخره بهدف وفاز على خورفكان (3-1) في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب اتحاد كلباء، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد الوصل 15 نقطة، بينما بقي رصيد خورفكان عند أربع نقاط.

وبرز لاعب الوصل فيرناندو غايبور بتسجيله هدفين وصناعته هدفاً آخر، بينما تسبب مدافع خورفكان، العاجي كوامي أوتوني، في خطأين دفاعيين سجل منها الوصل هدفين.

افتتح خورفكان تسجيل الأهداف عن طريق البرازيلي رزفائيل جوميروس مستفيداً من كرة عرضية لفهد حديد، فشل لاعب الوصل خميس إسماعيل في إبعادها لتصل إلى جوميروس الذي سددها إلى داخل المرمى، وكاد اللاعب نفسه يسجل هدفاً آخر بعد أن تلقى كرة من فهد حديد داخل الست ياردات، سددها ضعيفة في أحضان حارس المرمى حميد عبدالله (32).

وفرط جوميروس مرة أخرى في هجمة سهلة عندما سدد كرة أبعدها المدافعون، رد عليها حبوش صالح بتسديدة قوية أبعدها محمد يوسف الى ركنية (35)، بينما ذهبت رأسية الغاني جورج دوبينيج وهو على بعد نصف متر من مرمى خورفكان أعلى العارضة (36)، كما فرط البرازيلي فابيو ليما في ضربة حرة مباشرة قريبة من جزاء خورفكان سددها أعلى العارضة (42). وسجل الوصل هدف التعادل في الدقيقة (48) عن طريق البرازيلي فيرناندو غايبور مستفيداً من خطأ دفاعي لكرة شتتها العاجي كوامي أوتوني أمام منطقة الجزاء، حيث كان يقف غايبور، وسددها قوية داخل المرمى. وحاول حبوش صالح تهديد مرمى خورفكان إلا أن كرته القوية أمسكها الحارس محمد يوسف (52). وتمكن الوصل من التقدم بالهدف الثاني عن طريق البرازيلي فيرناندو غايبور بعد خطأ من اللاعب العاجي كوامي أوتوني، لتنتقل الكرة الى حبوش صالح الذي بدوره حولها لغايبور، الذي سددها قوية داخل المرمى (61). وسجل البرازيلي ويلتون سواريز الهدف الثالث (90+1) بعد أن حول كرة وصلته من غايبور إلى داخل الشباك.