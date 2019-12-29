الامارات | محمد بن راشد يشهد فوز أحـمد الشحي بلقب «الإسطبلات الخاصة» في مــهرجان القدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد فوز أحـمد الشحي بلقب «الإسطبلات الخاصة» في مــهرجان القدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، في ثاني أيام مهرجان محمد بن راشد للقدرة، الذي تقام منافساته في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ومشاركة 224 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وتابع سموّه فوز الفارس أحمد صالح الشحي بلقب السباق، على صهوة الجواد «غابولاني»، المملوك إلى «إسطبلات الكمدة»، بينما جاء في المركز الثاني الفارس غيث عبدالواحد، على صهوة الجواد «هتان»، المملوك إلى «إسطبلات إس إس»، وتبعه في المركز الثالث الفارس عبدالله العامري، على صهوة الجواد «أتوس دو كامبو»، المملوك إلى «إسطبلات زعبيل».

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدّر الفارس غيث عبدالواحد، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «هتان»، المملوك إلى «إسطبلات إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 1:25:03 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي، على صهوة الجواد «غابولاني»، مسجلاً زمناً قدره 1:25:48 ساعة، وتبعه في المركز الثالث الفارس محمد سهيل الكتبي، على صهوة الجواد «توسكامارا»، المملوك إلى «إسطبلات ماس»، مسجلاً زمناً قدره 1:26:10 ساعة، وحلّ في المرتبة الرابعة الفارس الأوروغوياني فربر بيريز فيدريكو، على صهوة الجواد «فابريسيو»، المملوك إلى «إسطبلات العين»، مسجلاً 1:26:11 ساعة، وجاء خامساً الفارس الهندي بابو سينغيه، على صهوة الجواد «سلطان»، المملوك إلى «إسطبلات العين»، بزمن 1:26:14 ساعة.

وشهدت المراكز الأولى تغييرات محدودة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، إذ تقدم الفارس أحمد صالح الشحي، من المركز الثاني إلى الأول، مسجلاً زمناً قدره 1:16:56 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس غيث عبدالواحد، إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 1:17:49 ساعة، وصعد الفارس الأوروغوياني فربر بيريز فيدريكو، من المركز الرابع إلى الثالث، مسجلاً زمناً قدره 1:17:57 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس الهندي بابو سينغيه، متقدماً من المركز الخامس، بزمن قدره 1:17:59 ساعة، وصعد الفارس سلطان أدهم، من المركز التاسع إلى الخامس على صهوة الجواد «إيكو»، المملوك إلى «إسطبلات سعيد»، مسجلاً زمناً قدره 1:17:59 ساعة.

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وتمسك الشحي بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، مسجلاً 1:05:38 ساعة، كما احتفظ غيث عبدالواحد، بالمركز الثاني، مسجلاً 1:05:40 ساعة، واستعاد محمد الكتبي، المركز الثالث، بزمن 1:06:28 ساعة، بينما تقدم عبدالله المري، من السابع إلى الرابع على صهوة الجواد «شاتان»، المملوك إلى «إسطبلات زعبيل»، مسجلاً 1:06:44 ساعة، وجاء خامساً سعيد المهيري، متقدماً من العاشر على صهوة الجواد «هناد»، المملوك إلى «إسطبلات إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 1:07:02 ساعة.

وتتواصل الإثارة في مهرجان القدرة، اليوم، حيث يقام سباق «كأس جميلتي للأفراس»، بمسافة إجمالية تبلغ 120 كلم، ويتوقع أن يشهد إثارة كبيرة.

- انتزع أحمد الشحي لقب السباق وسط مشاركة 224 فارساً، بينما حلّ ثانياً غيث عبدالواحد، وعبدالله العامري ثالثاً.

- يقام، اليوم، سباق «كأس جميلتي للأفراس»، بمسافة 120 كلم.