شكرا لقرائتكم خبر عن «مبابى» يرفض عرض سان جيرمان الخيالى من أجل عيون ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، يغرى كيليان مبابى، مهاجم الفريق، بعقد خيالى من أجل تمديد عقده داخل حديقة الأمراء، وعدم رحيله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت الصحيفة إن إدارة النادى الباريسى عرضت على مبابى راتب 36 مليون يورو سنويًا ولمدة ستة مواسم، مما يعنى وصول راتبه إلى 216 مليون يورو خلال هذه الفترة، ولكن اللاعب رفض العرض، منتظرًا الانتقال إلى ريال مدريد. وحذر المحامى فيرثيدين، مبابى من تجديد عقده، حيث أكد له أنه سيربح المال فى ريال مدريد، وقبل كل شىء سيكسب البطولات والجوائز الفردية، والتى ستجعل مكانته أكبر خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأنه مازال صغيرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيقدم عرضًا يصل لـ230 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات مبابى فى الصيف المقبل، ولكن إذا تم رفض العرض سيقل المقابل المادى فى الموسم الذى يليه وذلك لأن عقد اللاعب ينتهى مع النادى الباريسى فى 2022.