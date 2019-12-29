شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستعجل التعاقد مع «إليكى» ويرفض البدائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعجل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، التعاقد مع المهاجم النيجيرى بليسنج إليكى، لاعب لويزين السويسرى، لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفضل المدير الفنى التعاقد مع اللاعب بعدما شاهد العديد من الشرائط الخاصة لعدد من المهاجمين الأجانب من أجل اختيار الأفضل، إلا أن السويسرى شدد على أن إليكى هو الأفضل وفقاً لاختيارات الجهاز الفنى، رافضاً كافة البدائل التى عُرضت عليه.

وتمسك المدير الفنى للأهلى بضم اللاعب، خاصة أنه يجيد اللعب كمهاجم أو جناح، ما يعنى أنه من الممكن أن يعوض فترة غياب رمضان صبحى بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وعلى إثرها سيغيب لفترة طويلة عن مباريات الفريق، خاصة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ورفض الجهاز الفنى فكرة رحيل على لطفى، حارس مرمى الفريق، وتمسك الجهاز الفنى بكافة العناصر التى لم يطلب الاستغناء عنها، وذلك بعدما تلقى على لطفى عرضاً شفهياً من إنبى للانضمام لصفوف الفريق فى يناير المقبل على سبيل الإعارة.

من جهة أخرى، يعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة تنسيقية مع سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بسفر الفريق إلى زيمبابوى لمواجهة بلاتينيوم الشهر المقبل، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وقال سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق إن جلسته مع عبدالحفيظ تشهد استكمال خطوات التنسيق لتحديد موعد السفر والاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب، بالتنسيق مع السفارة المصرية فى زيمبابوى.

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وأوضح أن الاتصالات مستمرة مع محمد مصطفى فهمى، سفير مصر فى زيمبابوى، سواء من خلال عبدالحفيظ أو من خلاله للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالرحلة.

وأوضح أن حسم كافة التفاصيل الخاصة بالرحلة سيكون من خلال الجلسة المنتظرة مع مدير الكرة عقب مباراة بلاتينيوم أمس.

من جهة أخرى، ينفذ مروان محسن برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة، للتعافى من الإصابة فى ركبته، حيث يعانى اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى.

وشارك مروان فى المران البدنى الجمعة الماضى، ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامى قمصان، المدرب المساعد.

كما يخضع محمود وحيد لفحص بعد غيابه عن المران الأخير للفريق قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى، التى أقيمت مساء أمس، السبت، على أرض ملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بسبب شكواه من آلام عضلية، حيث فضل الجهاز الفنى إراحته من المواجهة الإفريقية لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويحسم الفحص الطبى مشاركة اللاعب من عدمها فى التدريبات الجماعية، حيث ينتظر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر التقرير الطبى للاعب للاطمئنان على حالته.