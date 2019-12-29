شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسعى للهروب من منطقة الخطر أمام طلائع الجيش فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق أسوان نظيره طلائع الجيش اليوم عند الساعة الثانية والنصف عصرا، على أرض معلب الأول ضمن فعاليات الجولة السابعة من عمر الدورى الممتاز.

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يدخل الفريقان هذا اللقاء رافعى شعار «لا بديل عن الفوز»، خاصة أن النتائج لهما غير طيبة خلال المراحل السابقة، فأسوان تعادل مع طنطا بهدفين لكل منهما، وطلائع الجيش خسر من المصرى البورسيعدى بهدف دون رد.

يسعى طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش، إلى الابتعاد عن النتائج السلبية حتى لا يقع فى دوامة الهروب من القاع والدخول فى صراعات البقاء مع الفرق الأخرى، خاصة أنه طالب لاعبيه بحصد الثلاث نقاط أو تحقيق نتيجة إيجابية على أقل تقدير.

فيما يحاول مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى لفريق أسوان، تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، وتقديم لقاء مميز فنيا، وحصد الثلاث نقاط قبل لقاء الزمالك، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدورى الممتاز.