شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسى يطلب استعارة «جيرالدو» 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مسؤولو نادى الصفاقسى التونسى فاكسًا إلى نظرائهم فى النادى الأهلى للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع الأنجولى جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الكروى الأول بالأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لمدة 6 شهور لتدعيم صفوف الفريق.
وحوّلت لجنة التخطيط فى النادى الأمر برمته إلى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاتخاذ القرار المناسب سواء برفض العرض أو الموافقة على عرض الصفاقسى بانتقال اللاعب.
وعلمت «المصرى اليوم» أن النية تتجه لدى الجهاز الفنى إلى الموافقة على رحيل اللاعب من أجل إفساح المجال فى قائمة اللاعبين الأفارقة فى الفريق من أجل التعاقد مع مهاجم إفريقى فى يناير المقبل.
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