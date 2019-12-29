شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. وست هام يعلن إقالة «بيليجريني» بعد الخسارة أمام ليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي وست هام الإنجليزي، السبت، الاستغناء عن خدمات المدرب مانويل بيليجريني وذلك عقب هزيمة اليوم أمام ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وخسر وست هام أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين.

وأصدر وست هام بيانًا، وقال: «يمكننا التأكيد على أن مانويل بيليجريني غادر النادي، ويود جميع أعضاء مجلس إدارة النادي شكر مانويل على خدمته على مدار الـ18 شهرًا الماضية».

وقال ديفيد سوليفان أحد مالكي وست هام: «شعرنا بخيبة أمل كبيرة لاتخاذ هذا القرار، مانويل رجل نبيل وكان من دواعي سروري حقًا أن نعمل مع شخص مثله، ومع ذلك فقد أصبح من الواضح أن التغيير مطلوب لإعادة النادي إلى المسار الصحيح بما يتماشى مع طموحاتنا هذا الموسم».