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وليد سليمان يصبح رابع هدافي الأهلي في البطولات الأفريقية

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تسجيل هدفي الفوز في شباك بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع وليد سليمان بذلك رصيده من الأهداف في البطولات الإفريقية إلى 19 هدفا، متربعا على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات القارية.

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ويحتل وليد سليمان حاليا المركز الرابع في القائمة التاريخية لهدافي النادي الأهلي في البطولات الإفريقية، التي يتصدرها محمود الخطيب رئيس النادي الحالي برصيد 37 هدفا، ويأتي محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق في المركز الثاني برصيد 32 هدفا، ثم عماد متعب مهاجم الأهلي السابق في المركز الثالث برصيد 28 هدفا.

ويأتي محمد بركات وفلافيو في المركز الخامس برصيد 18 هدفا لكل منهما؛ لينفرد وليد سليمان بعد الثنائية التي سجلها اليوم بالمركز الرابع في القائمة برصيد 19 هدفا.

يذكر أن وليد سليمان سبق أن سجل هدفا بقميص فريق بتروجيت في البطولة الإفريقية، ما يجعله يحتل المركز السابع في القائمة التاريخية لهدافي كل الفرق المصرية برصيد 20 هدفا.

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