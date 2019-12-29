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الوداد المغربي يفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي برباعية في دوري أبطال أفريقيا

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الوداد المغربي انتصارا عريضا على ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم، مساء السبت، على ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

تقدم الوداد بهدف في الدقيقة 29 عبر مهاجمه أيوب الكعبي، ثم تعادل الفريق الأنجولي بهدف اللاعب توني ريبيرو في الدقيقة 69، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية في العشر دقائق الأخيرة للقاء عن طريق أيوب الكعبي «هدفين» في الدقيقتين 80 و90، وويلسون جاسبر لاعب بيترو أتلتيكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد الوداد المغربي إلى خمس نقاط في المركز الثاني للمجموعة الثالثة، بفارق نقطتين خلف المتصدر صنداونز الجنوب إفريقي، فيما يأتي فريق اتحاد الجزائر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرا بيترو أتلتيكو الأنجولي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

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