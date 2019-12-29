شكرا لقرائتكم خبر عن «هنمشي هنمشي».. جماهير الأهلي تنسحب من ملعب مباراة بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قامت مجموعة من جماهير الأهلي بالانسحاب والخروج من استاد السلام بعد مرور 40 دقيقة من مباراة الفريق مع بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وهتفت الجماهير «هنمشي هنمشي»، ثم غادرت بشكل جماعي مدرج الدرجة الثالثة يسار، وهو المدرج المفضل لرابطة ألتراس أهلاوي، وتبقى عدد قليل من الجماهير في هذا المدرج.

وكانت الجماهير في مدرج الثالثة شمال، هتفت قبل بداية المباراة ضد مجلس الإدارة، وطالبته بتحمّل المسؤولية ودعم الجماهير أو الرحيل.

وتقدم الأهلي بهدف وليد سليمان في الشوط الأول.