شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقترب من نصف نهائي البطولة العربية بالفوز على الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الإسماعيلي فوزًا صعبًا على مضيفه الاتحاد السكندري، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية من كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وسجل محمد الشامي الهدف الوحيد في الدقيقة 34 بعد تمريرة من همام طارق.

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الاتحاد دخل المباراة بتشكيل مكون من «عماد السيد، محمد أنور، إسلام جمال، أسامة العزب، السيد سالم، نور السيد، هشام محمد، أحمد رفعت، أوكوي، رزاق سيسيه، خالد قمر».

وعلى الجانب الآخر، خاض الإسماعيلي بتشكيل مكون من «محمد مجدي، باهر المحمدي، محمد هاشم، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن، عماد حمدي، محمد مخلوف، سيلفا، همام طارق، عبدالرحمن مجدي، محمد الشامي».

وبتلك النتيجة، يحتاج فريق الإسماعيلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل في مباراة الإياب ليتأهل لدور الأربعة في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.