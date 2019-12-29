شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق في تعادل الزمالك وزيسكو: الأبيض يواصل الحفاظ على سجله التاريخي لمدة 25 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتزع فريق الكرة بنادي الزمالك تعادلاً إيجابياً ثميناً في مواجهة زيسكو الزامبي بملعب الأخير، بمنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

واستمر الزمالك في المركز الثاني بالمجموعة رافعًا رصيده للنقطة الرابعة، بينما استمر زيسكو متذيلًا المجموعة رفقة أول أغسطس بنقطتين لكل منهما.

نرصد في التقرير التالي 8 حقائق في تعادل الزمالك وزيسكو:

1 – التعادل هو الخامس لفريق الزمالك في مواجهة أندية زامبيا بملعبها، فسبق أن تعادل 4 مرات في زامبيا خلال مواجهة فريق نكانا، قبل أن يحقق التعادل الخامس في لقاء زيسكو اليوم.

2 – مصطفى محمد يسجل سادس أهداف الزمالك في الأراضي الزامبية، حيث سبقه كل من نصر إبراهيم وأحمد الكأس وخالد الغندور وعبدالحليم على، صاحب الهدفين، وهو الهدف رقم 29 للزمالك في مرمى أندية زامبيا، بشكل عام في كل المواجهات ذهاباً وإياباً، وأول هدف للفريق الأبيض في زامبيا منذ عام 2002.

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3 – الزمالك لا يسجل أفريقيًا خارج حدود مصر إلا أن عن طريق مصطفى محمد، فاللاعب هو صاحب هدفي أبناء ميت عقبة خارج مصر بالنسخة الجارية لدوري أبطال أفريقيا.

4 – الزمالك استمر محافظاً على سجله خالياً من الهزائم أمام أندية زامبيا منذ 25 عاماً، وبالتحديد منذ خسارة الفريق بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال عام 1994، حيث لم يخسر منذ وقتها أي مباراة أمام أبطال زامبيا، سواء داخل أو خارج مصر.

5 – مصطفى محمد يسجل خامس أهدافه الأفريقية بقميص الزمالك، حيث سجل 4 اهداف من قبل في مشوار الفريق بالنسخة الجارية لدوري الأبطال، بواقع 3 في ديكاداها الصومالي وهدف في جينيراسيون السنغالي.

6 – الزمالك استطاع كسر النحس التهديفي الذي لازمه على مدار 266 دقيقة على مدار مبارياته الأخيرة في جميع المسابقات، ومنذ هدف بامبو في شباك طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

7 – للمرة الثالثة تتحقق نتيجة التعادل 1/1 بين الزمالك وأندية زامبيا، وحدثت في مواجهتي بطل مصر أمام نكانا عامي 1984 و2002.

8 – لعنة الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال مازالت مستمرة مع الزمالك لمدة 17 عامًا، فلم ينجح الفريق في تذوق طعم الانتصار خلال تلك الجولة، حيث كان آخر فوز تحقق على كوستا دي سول الموزمبيقي بهدفين نظيفين عام 2002، ومنذ ذلك التاريخ لم يفز الفريق في مباراة بالجولة الثالثة.