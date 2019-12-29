شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يرهن الإفراج عن المستحقات بالفوز على بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رهن مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، الإفراج عن مستحقات اللاعبين، التى تم تجميدها خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع مستوى الفريق والنتائج، بالفوز على بيراميدز فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين على أرض ملعب استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، وذلك وفقا للاتفاق الذى تم مع إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، الذى أبدى غضبه من مستوى اللاعبين فى مباريات الدورى، وبالرغم من الفوز الذى حققه الفريق فى الجولة الماضية من الدورى بالفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله أحمد ياسر، لكنه أبدى استياءه من أداء الفريق، خصوصا بعد تراجع الأداء فى الشوط الثانى، وكاد الجيش أن يخطف نقطة التعادل، ويحتل المصرى المركز العاشر فى الدورى برصيد 11 نقطة.

فيما، يعقد إيهاب جلال جلسة مع عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، من أجل الاتفاق على قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والاتفاق أيضاً على قائمة التعاقدات الجديدة، بعدما أكد الجهاز الفنى حاجته للتعاقد مع ثلاثة لاعبين، وهما ثنائى فى مركز تحت رأس الحربة، ومدافع، كما كلف إيهاب جلال، المدرب العام، حمدى إبراهيم بمتابعة قطاع الناشئين من أجل تصعيد عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.