شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين بيراميدز والمصري في «الكونفيدرالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينطلق من جديد قطار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية بـ8 مواجهات نارية، أبرزها اللقاء الأصعب والأهم، بين الفريقين المصريين، بيراميدز، والمصرى البورسيعدى، الذى سيقام عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على أرض معلب استاد الجيس المصرى بالسويس.

يدخل الفريقان المصريان هذا اللقاء بدون ضغوطات فنية خاصة أنهما متصدرا جدول ترتيب المجموعة الأولى فى هذه البطولة برصيد 6 نقاط لكل منهما، مع العلم أن بيراميدز متصدر بفضل الأهداف، ووصيفه المصرى البورسعيدى، وثالثا، إينوجو رينجرز، ورابعا، إف سى نواذيبو، بدون نقاط لكل منهما.

Advertisements

يحاول إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، استمرار النتائج الطيبة التى حققها فريقه خلال المشوار الإفريقى الذى بدأه فى البطولة الكونفيدرالية، فضلا عن أن اللقاء يعد على أرض الفريق البورسيعدى.

وأعلن جلال قائمة اللاعبين لهذه المباراة والتى ضمت كلا من أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، حراس مرمى، الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال، محمود حمد، الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، إيزى إيميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسين رجب، حسن على، إسلام عطية، أحمد عادل «ميسى»، عبدالناصر «دى ماريا»، مفتاح طقطق، محمد جابر.

على الجانب الآخر، يسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية تحت القيادة الفنية الجديدة، للمدرب الكراوتى الجديد، أنتى تشاتشيتش، الذى تسلم مهام الفريق خلفا للراحل ديسابر، وعبدالعزيز عبدالشافى الذى تولى القيادة أياما قليلة لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.

وفى المواجهات الأخرى، يلتقى ادجوبى، بطل بنين، مع زاناكو الزامبى، وسان بيدرو، بطل ساحل العاج، مع حسنية أكادير المغربى عند تمام الساعة الثالثة عصرا، ثم يواجه حوريا الغينى، نظيره دجوليبا المالى، وبيدفيست ويتس الجنوب إفريقى مع النصر الليبى.