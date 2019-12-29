بعد فوز الأهلي المصري.. تعرف على ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تصدر النجم الساحلي التونسي مجموعته بدوري أبطال إفريقيا بفارق الأهداف عن الأهلي المصري رغم خسارته اليوم ضد الهلال السوداني على ملعب رادس.

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وحقق فريق الأهلي فوزاً مستحقاً على "بلاتينيوم ستارز" الزيمبابوي بثنائية نظيفة، سجلها وليد سليمان في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي: النجم الساحلي – 6 نقاط في الصدارة الأهلي – 6 نقاط في المركز الثاني الهلال – 6 نقاط في المركز الثالث بلاتينيوم – 0 نقاط في المركز الأخير

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النجم الساحلي المتصدر بـ6 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال السوداني صاحب المركز الثالث بـ6 نقاط أيضا بينما جاء بطل زيمبابوي في المرتبة الأخيرة دون نقاط.