شكرا لقرائتكم 3 أرقام تاريخية تغلف ثنائية وليد سليمان فى شباك بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك الحاوي البالغ من العمر 35 في 69 مباراة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وأحرز 16 هدفا وصنع 13 هدفا وتلقى 7 بطاقات صفراء وإجمالي دقائق اللعب 4357 دقيقة.
ووصلت ثنائية وليد سليمان برصيد الأهلى من الأهداف المسجلة فى تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية إلى 546 هدفا، و433 فى تاريخ الأهلى بدورى أبطال أفريقيا.
ويذكر أن وليد سليمان قد توج مع الأهلي بلقبين دوري أبطال إفريقيا موسم 2011-2012 و موسم 2012-2013.
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