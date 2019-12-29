شكرا لقرائتكم 3 أرقام تاريخية تغلف ثنائية وليد سليمان فى شباك بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل وليد سليمان لاعب النادي الأهلي للهدف رقم 16 مع النادي الأهلي في جميع مشاركاته في دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأهلي علي بلاتنيوم ستارز الزامبي بهدفين مقابل لا شيء أحرزهم وليد سليمان في الدقيقة 8 من رأسية متقنة بعد عرضية علي معلول و الهدف الثاني في الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وشارك الحاوي البالغ من العمر 35 في 69 مباراة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وأحرز 16 هدفا وصنع 13 هدفا وتلقى 7 بطاقات صفراء وإجمالي دقائق اللعب 4357 دقيقة.

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ووصلت ثنائية وليد سليمان برصيد الأهلى من الأهداف المسجلة فى تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية إلى 546 هدفا، و433 فى تاريخ الأهلى بدورى أبطال أفريقيا.

ويذكر أن وليد سليمان قد توج مع الأهلي بلقبين دوري أبطال إفريقيا موسم 2011-2012 و موسم 2012-2013.