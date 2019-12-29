شكرا لقرائتكم ماذا قدم وليد ازارو بعد المباراة ال 25 مع الأهلي في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض المغربي الدولي وليد ازارو المباراة رقم 25 مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا منذ أن أنتقل من الدفاع الحسني الجديدي للأهلي في موسم 2017، فقد لعب مع الأهلي 25 مباراة بإجمالي عدد دقائق لعب 1781 دقيقة، وأحرز فيهم 11 هدف، و صنع 6 أهداف ، وتلقي عدد 2 بطاقة صفراء .

وتعتبر مباراة النجم الساحلي التونسي في مباراة العودة علي ملعب إستاد برج العرب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2017 هي الأفضل ل أزارو مع الأهلي، حيث أحرز 3 أهداف "هاتريك" في مرمي النجم.

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وتبلغ قيمة وليد أزارو السوقية 2.8 مليون يورو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"

يذكر أن الأهلي قد فاز علي فريق بلاتنيوم ستارز الزامبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجوعة الثانية ورفع رصيده من النقاط ل 6 نقاط.