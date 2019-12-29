طبيب الأهلى يشبه ضغط المباريات بالانتحار

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ووصف خالد محمود خلال تصريحات إعلامية أن مباريات الدورى المصرى و دورى أبطال أفريقيا و بطولة الكأس والسفر واللعب كل ثلاث أيام بـ " الانتحار ".
وتعرض الثنائى سعد سمير و النيجيرى جونيور أجاى خلال الشوط الأول من مباراة الاهلى و بلاتينيوم الزيمبابوي فى دورى أبطال أفريقيا مما أدى الى تبديلهم لعدم الفدرة على أستكمال اللقاء .
موعد مباراة الاهلى القادمة فى الدورى المصرى
يلاقى الاهلى نظيرة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر والمقرر لها يوم الاربعاء القادم الموافق 2 يناير من الشهر المقبل والتى يستضيفها ستاد السلام .
موعد مباراة الاهلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا
يتوجه الاهلى الى زيمبابوى لخوض مباراة أمام بلاتينوم يوم السبت 11 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.
رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم.
وقرر فايلر استئناف الفريق الأحمر في الواحدة ظهر غد الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.
وصل وليد سليمان لاعب فريق الأهلي الى رقما قياسيا بعدما أحرز هدفين في شباك بلاتينيوم خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأنفرد وليد سليمان بالمركز الرابع على قائمة الهدافين التاريخين للأهلي في أفريقيا برصيد 19 هدفا متخطيا محمد بركات وأمادو فلافيو اللذان أحرزا 18 هدفا.
ويتصدر محمود الخطيب القائمة برصيد 37 هدفا في البطولات الأفريقية ويأتي أبو تريكة في المركز الثاني برصيد 32 نقطة وعماد متعب في المركز الثالث برصيد 28 هدفا.
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