شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يشبه ضغط المباريات بالانتحار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد محمود طبيب فريق الاهلى أن الاصابات التى يتعرض لها لاعبى الفريق الاحمر خلال المباريات بسبب ضغط المباريات حيث يتواجد فارق 3 أيام فقط بين المباراة والأخرى .

ووصف خالد محمود خلال تصريحات إعلامية أن مباريات الدورى المصرى و دورى أبطال أفريقيا و بطولة الكأس والسفر واللعب كل ثلاث أيام بـ " الانتحار ".

وتعرض الثنائى سعد سمير و النيجيرى جونيور أجاى خلال الشوط الأول من مباراة الاهلى و بلاتينيوم الزيمبابوي فى دورى أبطال أفريقيا مما أدى الى تبديلهم لعدم الفدرة على أستكمال اللقاء .

موعد مباراة الاهلى القادمة فى الدورى المصرى يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر الى العودة للتدريبات اليوم بدون راحة لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى حيث حقق الفريق الاحمر فوزًا هامًا على حساب بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 6 نقاط وهو نفس رصيد ناديي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط. يلاقى الاهلى نظيرة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر والمقرر لها يوم الاربعاء القادم الموافق 2 يناير من الشهر المقبل والتى يستضيفها ستاد السلام . موعد مباراة الاهلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا يتوجه الاهلى الى زيمبابوى لخوض مباراة أمام بلاتينوم يوم السبت 11 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا. Advertisements

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم.

وقرر فايلر استئناف الفريق الأحمر في الواحدة ظهر غد الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.

وصل وليد سليمان لاعب فريق الأهلي الى رقما قياسيا بعدما أحرز هدفين في شباك بلاتينيوم خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأنفرد وليد سليمان بالمركز الرابع على قائمة الهدافين التاريخين للأهلي في أفريقيا برصيد 19 هدفا متخطيا محمد بركات وأمادو فلافيو اللذان أحرزا 18 هدفا.

ويتصدر محمود الخطيب القائمة برصيد 37 هدفا في البطولات الأفريقية ويأتي أبو تريكة في المركز الثاني برصيد 32 نقطة وعماد متعب في المركز الثالث برصيد 28 هدفا.