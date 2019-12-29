شكرا لقرائتكم نائب أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأس ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض، يوم السبت، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.
وسلّم الأمير محمد بن عبدالرحمن كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج ،عقب نهاية الشوط التاسع، لسلطان بن عبدالرحمن العمّاج بعد فوز الجواد " لعيون وليد" بالمركز الأول لإسطبل سلطان العمّاج.
كما سلّم نائب أمير الرياض بعد نهاية الشوط العاشر، كأس ولي العهد للخيل المستوردة لرفاعي بن صمت الغريبان من دولة الكويت الشقيقة بعد فوز الجواد " كونتانجو " بالمركز الأول لإسطبل رفاعي الغريبان.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأس ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.