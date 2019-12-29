شكرا لقرائتكم كين ينقذ توتنهام من الخسارة أمام نوريتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هز هاري كين الشباك من ركلة جزاء قرب النهاية لينقذ توتنهام هوتسبير ويمنحه التعادل 2-2 مع نوريتش سيتي متذيل الترتيب في مباراة ممتعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وسقط كين داخل منطقة الجزاء وتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء بنجاح بعدما هز سيرج أورييه شباك فريقه بالخطأ ليتقدم نوريتش للمرة الثانية.

وتقدم ماريو فرانتشيتش لنوريتش في الشوط الأول لكن كريستيان إريكسن أدرك التعادل من ركلة حرة. وارتقى توتنهام للمركز الخامس برصيد 30 نقطة من 20 مباراة بينما ظل نوريتش في المركز الأخير وله 13 نقطة.

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وسدد فرانتشيتش كرة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء ليمنح صاحب الأرض التقدم بعد 18 دقيقة. واعتقد نوريتش أنه ضاعف من تقدمه في الدقيقة 33 عبر تيمو بوكي لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأدرك توتنهام التعادل بعد عشر دقائق من الشوط الثاني من ركلة حرة نفذها إريكسن بشكل رائع في الزاوية العليا. وكان نوريتش محظوظا عندما اصطدمت كرة توبي ألدرفيريلد بزميله أورييه إلى داخل المرمى.

وفي مباراته رقم 200 في الدوري الممتاز أنقذ كين مهاجم إنجلترا فريق المدرب جوزيه مورينيو ونفذ ركلة الجزاء التي حصل عليها بنجاح في الدقيقة 83.