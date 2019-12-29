شكرا لقرائتكم رونالدو يفكر في "التمثيل" بعد انتهاء مسيرته الكروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الاتجاه إلى التمثيل عقب انتهاء مسيرته الكروية.

ويرغب اللاعب صاحب الـ34 عاما في السير على نهج أمثال إيريك كانتونا وديفيد بيكهام.

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وقال رونالدو خلال مؤتمر دبي الرياضي "أريد أن أعيش لأكثر من 50 عاماً، وأريد أن أكون مستعدا لمواجهة العراقيل في الحياة الجديدة، أن أقوم بأشياء لا أعرف كيفية القيام بها".

وأضاف "على سبيل المثال، المشاركة في فيلم في هوليوود، لكن عليك أن تستعد بشكل جيد، أن تتقن اللغة الإنجليزية للحصول على أدوار جيدة وبعدها عليك أن تبتعد عن العصبية".

وسجل رونالدو عشرة أهداف في 14 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.