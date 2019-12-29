شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخي للهلال وتعادل الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الهلال السوداني من سوسة بفوز تاريخي بعد تجاوزه مضيفه النجم الساحلي التونسي 1-صفر أمس ضمن المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.
وسجل أطهر الطاهر هدف الهلال في الدقيقة 95.
وواصل الزمالك المصري نتائجه وعروضه المتواضعة محلياً وقارياً بتعادل مخيب مع مضيفه زيسكو يونايتد بطل زامبيا 1-1 بملعب ليفي مواناواسا في ندولا في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى .وكان الزمالك في طريقه إلى تحقيق الفوز بعدما تقدم بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 72، لكن زيسكو أدرك التعادل بعد سبع دقائق بواسطة كوادري كولا (79).
وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات بعد خسارة وتعادلين في الدوري المحلي.
ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف مازيمبي المتعادل مع مضيفه بريميرو 1-1 .
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