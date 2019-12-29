سعود بن صقر يشهد ختام مهرجان محمد بن زايد للهجن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن السوان 2019، وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة منافسات اليوم الختامي التي خصصت لفئة الحول والزمول وأقيمت لمسافة 8كلم على أرضية ميدان السوان، كما شهد المنافسات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من جميع دول الخليج العربي. واستطاعت «باركلين» لحمد راشد بن غدير الكتبي أن تكسب ناموس الشوط الرئيسي الأول وتحلق مع سيف الحول المفتوح و 3 ملايين درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:40:5، وجاءت في المركز الثاني «هملولة» لمحمد مسلم قنزول العامري، ووصلت في المركز الثالث «زعفرانة» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، وفي الشوط الرئيسي الثاني والخاص بالزمول المفتوح والجائزة بندقية ومليونا درهم كان الموعد مع «شامس» لمحفوظ خميس الجنيبي ليكسب المركز الأول، تاركاً المركز الثاني ل«للشهم» لمدحت أنور طنطاوي، ووصل ثالثا «شاهين» لحميد سعيد النيادي، وفي الشوط الثالث وسيف الحول المحليات تصدرت «الاتحادية» لحميد سعيد النيادي مراحل الشوط محققة المركز الأول والناموس وجاءت في المركز الثاني «مياسة» لفرج بن حمودة الظاهري، وفي المركز الثالث وصلت «الشامخة» لعيسى علي المنصوري، وفي الشوط الرابع وآخر أشواط المهرجان انتصر «ممتاز» لمحمد سلطان مرخان الكتبي على منافسيه ليحرز بندقية الزمول المحليات، وجاء في المركز الثاني «الهلالي» لموسى عبدالعزيز الموسى، ووصل ثالثاً «مسلي» لحمد محمد بيشان العجمي، وبعد ختام المنافسات توج سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الفائزين بأشواط الرموز في المنصة الرئيسية لميدان السوان.

وحلقت «الذيبة» لعلي سالم علي الكتبي مع ناموس أول الأشواط الصباحية، لمنافسات الحول والزمول، وحلت في المركز الأول وتصدرت «شغف» لسيف مبارك سيف الكتبي الشوط الثاني وكانت أول الواصلات إلى خط النهاية، وأهدى «شاهين» لعلي سعيد علي المزروعي ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات، وكسب «شايم لخليفه سالم بن حلوكه صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات، وانتزعت «منحاشة» لأحمد سالم دري الفلاحي ناموس الشوط الخامس.

وحصدت «الظفرة» لسعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي ناموس «السادس» للحول المهجنات، وكتب «مخدد» النهاية السعيدة لمالكه لحمدان مسلم سعيد الدرعي، بعدما خطف لقب الشوط السابع للزمول، وخطف «شاهين» لسالم مصبح تعيب الكتبي ناموس الشوط الثامن وتألقت «مرموقة» لحمد محمد خلفان المزروعي وحلقت بناموس الشوط التاسع، ولمعت «الهلالية» لموسى عبدالعزيز عبدالله الموسى في الشوط العاشر.

وجاءت نتائج الأشواط المتبقية كالآتي في الشوط 11 «الحزم» لسلطان سعيد مصبح النعيمي، وفي الشوط 12 «الصيرمي» لمحمد راشد غدير الكتبي، وفي الشوط 13 «توافيق» لعبدالله صالح جابر صالح العامري، وفي الشوط 14 «برزمان» لحمد محمد سالم الوهيبي وفي الشوط 15 «اليافل» لمحمد علي سعيد بالسعودي الكتبي، وفي الشوط «16ريمه» لمحفوظ خميس علي الجنيبي، وفي الشوط 17 «حشيمه» لناصر غانم محمد غنام الهاملي، وفي آخر أشواط الصباحية كان الموعد مع «الغزيل» لعبدالهادي راشد عبدالهادي.