استاد هزاع يحتضن «لاليجا بروميسيز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت منافسات النسخة ال24 من بطولة لاليجا بروميسيز العالمية لكرة القدم (تحت 12 سنة) التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين وسط مشاركة 16 فريقاً عالمياً، وذلك بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، ورابطة الدوري الإسباني (لاليجا).

تشهد البطولة مشاركة 3 فرق محلية هي العين المستضيف، والجزيرة وبني ياس، إضافة إلى 13 فريقاً عالمياً هي برشلونة وأتلتيكو مدريد، وإسبانيول، وريال مدريد، وريال بيتيس، وإشبيلية، وفالنسيا، وفياريال (إسبانيا)، ويوفنتوس وإنتر ميلان (إيطاليا) وبروسيا دورتموند (ألمانيا)، وباريس سان جيرمان (فرنسا) وبنفيكا (البرتغال).

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وافتتحت البطولة بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم دخول الفرق في طابور عرض أنيق، ومن ثم ألقى طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الرياضة في مجلس أبوظبي الرياضي كلمة رحب فيها بالحضور والفرق المشاركة.

وقال الهاشمي: «نفخر بتنظيم البطولة التي تضم أبرز وأهم الفرق العالمية وانعكاسها الكبير على تطوير قاعدة فرق المراحل العمرية في أندية أبوظبي، بما يخدم مصلحة الكرة الإماراتية، ونتقدم بالشكر والتقدير لقناة أبوظبي الرياضية الناقل الحصري لمنافسات البطولة وقناة العين ووسائل الإعلام كافة». وأقيمت أمس ورشة عمل «التدريب» بحضور كبير ومميز من أكثر من 150 مدرباً ومدربة من مختلف فرق المراحل السنية لأندية أبوظبي. واستعرض فيسينتي ديل بوسكي الحائز على كأس العالم 2010 مع المنتخب الإسباني وكذلك كأس الأمم الأوروبية 2012، تجربته الطويلة في عالم التدريب وسيرته المهنية التي حقق من خلالها العديد من الإنجازات، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي.

وتختتم البطولة اليوم الأحد بأربع مباريات في الدورين نصف النهائي والنهائي، ويجري بعد ذلك تتويج الفائزين.