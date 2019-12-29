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حمدان بن محمد يرحب برونالدو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه في «انستجرام» صورة تجمعه بالنجم البرتغالي وطفله رونالد، وذلك على هامش تواجد لاعب يوفنتوس الإيطالي في دبي.

وكان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، شهد أمس الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم»، والذي تحدث فيه نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي في جلسة «مواجهة التحديات على طريقة كريستيانو رونالدو».

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