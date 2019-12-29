شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يرحب برونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه في «انستجرام» صورة تجمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وطفله رونالد، وذلك على هامش تواجد لاعب يوفنتوس الإيطالي في دبي.
وكان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، شهد أمس الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم»، والذي تحدث فيه نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي في جلسة «مواجهة التحديات على طريقة كريستيانو رونالدو».
كانت هذه تفاصيل خبر حمدان بن محمد يرحب برونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.