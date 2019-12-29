شباب الأهلي يقسو على «النمور» بخماسية نظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اعتلى شباب الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري بعدما اجتاح شباك اتحاد كلباء بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد راشد، في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم وتابعها 1370 متفرجاً.

سجل لشباب الأهلي أحمد خليل«هاتريك» (26و 89، 90 + 3)، وكارتابيا ( 81 )، وليوناردو ( 90 + 2 من ركلة جزاء).

وبالفوز المستحق ارتقى «الفرسان»، إلى 26 نقطة كفلت له تصدر جدول الترتيب بعد تعثر الشارقة الذي ظل مرابضاً على الصدارة حتى ختام الجولة العاشرة، فيما تجمد اتحاد كلباء عند 10 نقاط، كما اختتم «الفرسان» مبارياته في العام الحالي 2019 بانتصار واعتلاء قمة الترتيب.

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وفي المجريات، دفع مدرب شباب الأهلي أروابارينا بالأرجنتيني كارتابيا بدلاً من لوفانور المصاب في الدقيقة 22، وسجل «القناص» أحمد خليل مستثمراً تمريرة ذكية للدينامو ليوناردو داسيلفا وضعه بها في مواجهة الحارس (26).

دخل اتحاد كلباء الشوط الثاني مهاجماً وكاد حمدان البارود أن يعادل النتيجة برأسية تصدى لها حسن حمزة الذي دخل مكان ماجد ناصر المصاب في العضلة الضامة، وشن البرازيلي ليوناردو داسيلفا هجمة على مرمى «النمور» وراوغ قلبي الدفاع وبغرابة أودع الكرة خارج القائم (54)، وعاد اللاعب نفسه وتوغل في منطقة اتحاد كلباء وسدد وأنقذ الحارس كرته لترتد الكرة إلى مارياني وتدخل الدفاع مفسداً محاولته التسديد.

وواصل شباب الأهلي في المقابل محاولاته لتعزيز التقدم، مستغلاً سرعة انطلاقات البرازيلي ليوناردو الذي صال وجال، ونجح كاراتابيا في إضافة الهدف الثاني ( 81 ).

وينصب الفرسان «السيرك» ويعود أحمد خليل ليؤكد علو كعبه بإحراز الهدف الثالث مستثمراً كرة عكسية ارتقى لها عالياً برشاقة ويضيف ليوناردو الهدف الرابع ( 90 + 2 من ركلة جزاء )،و يكمل أحمد خليل الخماسية ( 90 + 3 ) لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بخماسية نظيفة.