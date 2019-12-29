عبد الله الحمادي: حدث مهم للجميع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالله الحمادي مدرب إسطبلات الريف عجبان اعتزازه الكبير بالمهرجان، معتبراً كغيره من المدربين فعاليات المهرجان حدثاً مهماً لكافة المدربين والإسطبلات والفرسان.

وقال: منذ أشهر ونحن نستعد لهذا الحدث الكبير من خلال تجهيز الخيل واختيار المناسب منها، للمشاركة في كافة سباقات المهرجان كل حسب جاهزيته ومقدرته.

وأكد الحمادي تواجد خيول إسطبلات الريف عجبان في الحدث بهدف المشاركة والمنافسة على تحقيق أفضل المراكز، مؤكداً أن المنافسات صعبة هذا الموسم على مستوى جميع المراحل.