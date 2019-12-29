شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الحمادي: حدث مهم للجميع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالله الحمادي مدرب إسطبلات الريف عجبان اعتزازه الكبير بالمهرجان، معتبراً كغيره من المدربين فعاليات المهرجان حدثاً مهماً لكافة المدربين والإسطبلات والفرسان.
وقال: منذ أشهر ونحن نستعد لهذا الحدث الكبير من خلال تجهيز الخيل واختيار المناسب منها، للمشاركة في كافة سباقات المهرجان كل حسب جاهزيته ومقدرته.
وأكد الحمادي تواجد خيول إسطبلات الريف عجبان في الحدث بهدف المشاركة والمنافسة على تحقيق أفضل المراكز، مؤكداً أن المنافسات صعبة هذا الموسم على مستوى جميع المراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله الحمادي: حدث مهم للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.