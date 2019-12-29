شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يُعير إلينا إلى بيتيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعار برشلونة لاعب وسطه الشاب كارليس إلينا إلى نادي ريال بيتيس حتى نهاية الموسم. وقال الفريق الكاتالوني على موقعه الرسمي «توصل برشلونة وبيتيس إلى اتفاق لانتقال كارليس إلينا. سيتكفل ريال بيتيس بدفع أجر اللاعب، ولا يتضمن إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي». وإلينا (21 عاماً) هو أحد خريجي أكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لبرشلونة.

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