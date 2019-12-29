شكرا لقرائتكم خبر عن خيالة شرطة العوير سعداء بلقاء حاكم دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع وفد طلبة خيالة شرطة العوير بدبي، وأثنى سموه على تواجدهم في مدينة دبي الدولية للقدرة، وعلى حرصهم على حضور فعاليات مهرجان سموه للقدرة للتعلم وكسب الخبرة. وعبر طلبة خيالة الشرطة عن سعادتهم بتواجدهم مع سموه في قلب الحدث.

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