شكرا لقرائتكم خبر عن سباق كأس جميلتي للأفراس اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بداية من الساعة السابعة من صباح اليوم، منافسات السباق الثالث ضمن المهرجان على كأس «جميلتي للفرسات» لمسافة 120 كيلومتراً.
وقسمت اللجنة المنظمة المشرفة على السباق مسافته إلى 4 مراحل؛ المرحلة الأولى تم ترسيمها باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 35 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة أيضاً، ثم المرحلة الثالثة ذات اللون الأزرق وتبلغ مسافتها 27 كيلومتراً، وتعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة ذات اللون الأبيض ومسافتها 18 كيلومتراً، وهي المرحلة التي يتوج في أعقابها الفرسان والإسطبلات الفائزة.
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